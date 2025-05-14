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Китайская ракета вывела на орбиту группу аппаратов для космических вычислений

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2D" ("Великий поход-2D") в среду успешно вывела на орбиту группу аппаратов для проведения космических вычислений. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (CASC).

Запуск легкой двухступенчатой ракеты, способной выводить на солнечно-синхронную орбиту полезную нагрузку массой 1,3 тонны, был осуществлен с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны в 12:12 по пекинскому времени (в 07:12 по Москве). Спутники после отделения от носителя вышли на заданную орбиту.

Запущенные спутники являются первой группой в рамках программы "Star Computing", которая будет состоять из 12 таких аппаратов.

Китай Чанчжэн-2D
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