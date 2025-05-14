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Премьер Малайзии заявил о намерении укреплять отношения с РФ во всех сферах

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Малайзия намерена укреплять отношения с Россией во всех сферах, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Он поблагодарил от имени своей делегации Мишустина и президента РФ Владимира Путина за приглашение посетить Россию и напомнил, что уже приезжал в сентябре прошлого года во Владивосток, на Восточный экономический форум.

"В прошлом году мы встретились с президентом Путиным во Владивостоке, и с тех пор наша политика направлена на укрепление двусторонних отношений с РФ во всех сферах. Мы нарастили наши усилия. Обсуждали и энергетику, и цифровую сферу, и транспорт. Я понимаю, что есть некоторые ограничения, связанные с санкциями. Надеемся, что мы сможем их обойти. Надеюсь на конструктивные встречи в ближайшие несколько дней, на урегулирование всех нерешенных вопросов", - сказал Ибрагим.

"Надеемся на конструктивное обсуждение ряда вопросов, о которых вы говорили. Шесть-семь приоритетных отраслей у нас есть", - добавил он.

Премьер Малайзии отметил, что ранее прошло заседание российско-малайзийской межправительственной комиссии. "Мы предоставим в ходе встречи наш список приоритетов, потому что мы все хотим ускорить достижение результатов", - добавил он.

Малайзия РФ Анвар Ибрагим
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