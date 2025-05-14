Запасы нефти в США неожиданно выросли на 3,454 млн баррелей

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3,454 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 9 мая, уменьшились на 1,022 млн баррелей, дистиллятов - на 3,155 млн баррелей.

Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 600 тыс. баррелей и увеличения запасов дистиллятов на 100 тыс. баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, снизились на 1,069 млн баррелей баррелей. Неделей ранее показатель сократился на 740 тыс. баррелей.