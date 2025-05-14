Парламент Эстонии внесет поправки в закон, обязывающий церковь разорвать связи с Московским патриархатом

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Парламент Эстонии принял в среду решение внести на основании замечаний президента Алара Кариса уточнения в закон о церквях и приходах с целью его приведения в соответствие с конституцией страны.

За внесение изменений проголосовали 85 депутатов из 101, ни один парламентарий не высказался за повторное принятие закона в неизменном виде.

Теперь депутатам предстоит до 28 мая подать предложения о соответствующих поправках. Их рассмотрение будет осуществляться в общем порядке.

Парламент принял закон 9 апреля. В нем говорится, что "действующая в Эстонии церковь, приход или монастырь не могут руководствоваться в своей деятельности лицом или объединением, имеющими значительное влияние и расположенными в иностранном государстве... если они представляют угрозу безопасности, конституционному строю или общественному порядку Эстонии".

В Эстонии закон рассматривается как направленный прежде всего против Эстонской православной церкви Московского патриархата (ныне Эстонская православная христианская церковь). Он был инициирован правительством, которое совместно с принявшим специальное заявление парламентом требовали от ЭПЦ МП расторгнуть связи с Русской православной церковью, сменить устав и название, угрожая в противном случае объявить церковь вне закона. Свое требование власти обосновали тем, что РПЦ поддерживает специальную военную операцию РФ на Украине.

Однако президент Карис не подписал закон, сочтя, что ряд его положений не соответствует конституции республики, несоразмерно ограничивает свободу объединений и религии. "Неоднозначный запрет на внешние связи создаст правовые споры и может привести к ситуации, когда свободы всех объединений, включая политические партии, также будут ограничены", - отметил глава государства.

Он посчитал необходимым вновь рассмотреть закон в парламенте и привести его в соответствие с конституцией.