Глава Военного комитета НАТО не видит признаков охлаждения США к альянсу

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне считает, что резкие оценки американской администрацией вклада в альянс европейских союзников не означают отказа США от своих обязательств в трансатлантической организации.

"Мы не видим признаков того, что Соединенные Штаты освобождаются от своих обязательств по НАТО. Генеральный секретарь встречался с американским президентом, и нет никаких сигналов, которые могли бы внушить идею, что Соединенные Штаты настроены на отказ от своих обязательств", - сказал адмирал на пресс-конференции в среду после заседания в Брюсселе Военного комитета на уровне начальников генеральных штабов.

При этом глава Военного комитета допустил, что "одна из стран альянса может переориентироваться на другие направления" в случае, если увидит угрозы, исходящие с другой стороны.

"Это совершенно нормально для сильного и зрелого альянса, как наш", - заявил высокопоставленный натовский военный.

По его мнению, НАТО способна гибко адаптироваться, чтобы заполнять возможные возникающие пустоты при переориентации части усилий организации, например, на Азиатско-Тихоокеанский регион.

"В случае такого рода переориентации мы будем реагировать и уравновешивать ситуацию. Тогда мы, остальные страны, восполним это переключение энергии, которое в любом случае пойдет на пользу альянсу", - продолжил председатель Военного комитета.

Он пояснил, что 27 государств ЕС из 32 стран НАТО в таком случае обзаведутся определенными дополнительными военными возможностями, что также послужит на пользу организации.

"Я настроен позитивно, думаю, что после "холодного душа" американской администрации они будут действовать активнее", - заявил глава высшего военного органа НАТО.