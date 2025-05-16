Источник сообщил, что представитель Турции покинет переговоры РФ-Украина после приветствия

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В Стамбуле в пятницу запланированы прямые переговоры российской и украинской делегаций, представитель Турции выступит с приветствием. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с организацией переговоров.

"В пятницу в Стамбуле запланированы прямые переговоры Россия-Украина, представитель Турции должен покинуть переговорную комнату после приветствия", - сказал источник.

Российская делегация выступает против присутствия американских представителей на прямых переговорах, отметил собеседник агентства.

Прямые переговоры представителей РФ и Украины должны были стартовать в президентском дворце Долмабахче в четверг, 15 мая, однако так и не начались.

Накануне поздно вечером глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил российским журналистам: "Завтра с утра, буквально с 10 утра, мы будем ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу".



