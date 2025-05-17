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Дипломаты России и Египта обсудили ближневосточную повестку

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов обсудил на встрече с министром иностранных дел и по вопросам эмиграции Египта Бадром Абдельати многоплановое двустороннее сотрудничество и ближневосточную повестку, сообщает в субботу МИД РФ.

"В ходе беседы была подтверждена нацеленность Москвы и Каира на наращивание многопланового взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях в соответствии с Договором между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве от 2018 года", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Состоялся также заинтересованный обмен мнениями по актуальной международной и ближневосточной повестке дня с акцентом на положение дел в зоне палестино-израильского конфликта, кризисные ситуации в Сирии, Ливии и Судане", - сообщает МИД РФ.

Отмечается, что встреча прошла в Багдаде "на полях" 34-го саммита Лиги арабских государств.

Также "на полях" саммита Богданов провел переговоры с государственным министром Объединенных Арабских Эмиратов Халифой аль-Мараром и министром иностранных дел, национальной диаспоры за рубежом и по африканским делам Алжирской Народной Демократической Республики Ахмедом Аттафом.

Египет Михаил Богданов МИД
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