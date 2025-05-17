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В Грузии массовыми шествиями отмечают День святости семьи и уважения к родителям

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Десятки тысяч человек приняли в субботу в Тбилиси участие в шествии по случаю отмечаемого в Грузии 17 мая Дня святости семьи и уважения к родителям.

В шествии к собору Святой Троицы приняли участие президент Михаил Кавелашвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе, спикер парламента Шалва Папуашвили, другие официальные лица.

"Сегодня наше общество объединено вокруг идеи любви, уважения традиционных ценностей и это очень важно для нашей страны", - сказал журналистам Кобахидзе во время шествия.

Он подчеркнул, что в мире есть влиятельные силы и идеологии, которые пытаются навязать грузинскому обществу ложные ценности.

"Мы противостояли этим ложным ценностям, в том числе и принятием закона "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних". Была серьезная критика из-за рубежа после принятия этого закона, причем совершенно непонятная. Грузинский народ всегда будет на страже традиционных ценностей", - сказал Кобахидзе.

Аналогичные массовые шествия проходят и в других городах Грузии.

День святости семьи и уважения к родителям был учрежден в 2014 году католикосом патриархом Илией Вторым.

Тбилиси Грузия
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