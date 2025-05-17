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По меньшей мере 16 человек погибли в результате торнадо на Среднем Западе США

По меньшей мере 16 человек погибли в результате торнадо на Среднем Западе США
Фото: AP/TACC

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Не менее 16 человек погибли в США в результате удара торнадо в нескольких штатах на Среднем Западе, сообщает Associated Press.

В частности, девять человек погибли на юго-востоке штата Кентукки.

В Миссури не менее семи погибших. Местные спасатели продолжают разбирать завалы в поисках пострадавших. Торнадо срывал крыши с домов и выбивал окна, вырывал деревья, обрывал линии электропередач. Мэр Сент-Луиса, одного из крупнейших городов Миссури, сообщила, что пострадали не менее пяти тысяч домохозяйств.

Отмечается, что штормовая погода, которая превратилась в торнадо в нескольких штатах, наблюдалась также в Висконсине, из-за чего несколько сотен тысяч потребителей остались без электричества.

Отмечается, что та же погодная система принесет жару в Техас: в штате ожидается от 35 до 40,5 градусов Цельсия.

Кентукки Миссури США
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