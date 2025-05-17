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В Финляндии столкнулись два гражданских вертолета

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Финляндии в субботу столкнулись два гражданских вертолета, сообщила спасательная служба провинции Сатакунта.

"Два вертолета столкнулись вблизи аэродрома Эура и упали на землю. Сведений о пострадавших пока нет", - сообщила служба.

Столкновение произошло в 12:30. Оба вертолета найдены, они упали в лесной местности в ста метрах друг от друга.

По данным эстонской газеты Postimees, на одном из вертолетов летели эстонские предприниматели Олег Гросс и Прийт Ягант.

Один из упавших на землю вертолетов - зарегистрированный в Австрии четырехместный Робинзон Р-44, второй также Робинзон Р44, зарегистрированный в Эстонии.

По данным Сил обороны Финляндии, речь идет о гражданской технике, не связанной с ВВС или сухопутными войсками.

Финляндия
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