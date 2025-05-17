Рубио обсудил в Ватикане Украину и Ближний Восток

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Глава Госдепартамента США Марко Рубио в ходе переговоров в Ватикане обсудил украинский кризис, ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает в субботу американское внешнеполитическое ведомство.

"Они обсудили общее желание увидеть завершение конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке", - отмечается в сообщении Госдепартамента по итогам встречи Рубио с государственным секретарем Ватикана Пьетро Паролином и с секретарем по отношениям с государствами Ричардом Галлахером.

Государственный секретарь - высшая административная должность в Ватикане. Секретарь по отношениям с государствами - высшая должность в том, что касается внешней политики Святого престола.