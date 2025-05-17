При взрыве автомобиля в Палм-Спрингc погиб человек

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Как минимум один человек погиб при взрыве автомобиля в Палм-Спрингc (Калифорния), сообщает NBC со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, взрыв произошел около 11:00 по местному времени (21:00 по Москве) около больницы Desert Regional Hospital.

Видеоролики, размещенные в социальных сетях, запечатлели силу взрыва: во многих зданиях поблизости были выбиты окна, нанесены другие структурные повреждения.

Личность погибшего пока не установлена.