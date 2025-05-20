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Китайская ракета вывела на орбиту телекоммуникационный спутник

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-7A" (Long March 7A) во вторник вывела на орбиту спутник связи ChinaSat-3B, сообщило издание People's Daily.

Запуск двухступенчатой ракеты был осуществлен с космодрома Вэньчан на острове Хайнань на юге Китая во вторник в 19:50 по пекинскому времени (в 14:50 по Москве).

Геостационарный спутник связи Ku-диапазона компании China Satcom успешно вышел на заданную орбиту. Он войдет в орбитальную группировку аналогичных аппаратов. Спутник предназначен для предоставления пользователям услуг телефонной связи, передачи цифровых данных и сигналов теле- и радиостанций.


Китай
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