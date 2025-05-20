США считают, что РФ уже на этой неделе может представить перечень условий для прекращения огня на Украине

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Американская сторона надеется, что Россия в ближайшее время, возможно, на этой неделе, передаст перечень условий, который позволит достичь режима прекращения огня на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Что мы ожидаем сейчас? Основываясь на разговоре президента вчера и моего разговора с Лавровым на выходных, в какой-то момент, довольно скоро, возможно через несколько дней, возможно, на этой неделе, мы надеемся, Россия представит список условий, которые позволят нам продвинуться в сторону прекращения огня", - сказал Рубио на слушаниях в Cенате.

Он добавил, что затем этот режим прекращения огня должен позволить провести "детальные переговоры" уже о том, как урегулировать конфликт в долгосрочной перспективе.

"Мы хотим продолжать играть роль и вести диалог с обеими сторонами конфликта, чтобы они сели за стол переговоров и положили конец этой войне", - отметил госсекретарь США.

Он заверил, что США "по-прежнему надеются", что удастся добиться прогресса, но при этом "остаются реалистами".