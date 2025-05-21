Рынки акций Европы выросли по итогам торгов во вторник

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги во вторник ростом.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,73% - до 554,02 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил 0,94%, германский DAX - 0,42%, французский CAC 40 - 0,75%, итальянский FTSE MIB - 0,89%, испанский IBEX 35 - 1,59%.

Трейдеры следили за развитием геополитической ситуации, изучали новости компаний и экономическую статистику.

По итогам состоявшихся вечером в понедельник телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что Россия готова работать над меморандумом о будущем мирном соглашении с Украиной, включающим возможное прекращение огня на определенное время. Трамп написал в соцсети Truth Social, что российская и украинская стороны незамедлительно приступят к переговорному процессу по урегулированию ситуации на Украине.

Как показали опубликованные во вторник данные, цены производителей в Германии в апреле снизились на максимальные с октября прошлого года 0,9% в годовом выражении после спада на 0,2% в марте. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали снижения на 0,6%.

Экономика Дании в первом квартале сократилась на 0,5% относительно четвертого квартала 2024 года, согласно предварительным официальным данным. Основной вклад в уменьшение ВВП внесла фармацевтическая отрасль. Оценка экономического роста в октябре-декабре пересмотрена с понижением до 1,6%.

Наибольший рост среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 продемонстрировали котировки акций британского производителя технической продукции Diploma, подорожавшие на 15,1% на сильной отчетности компании.

Бумаги датской Orsted, крупнейшего в мире оператора ветропарков, выросли в цене на 14,5%.

Капитализация британской сети пекарен Greggs PLC увеличилась на 9,2%. Компания подняла выручку на 7,4% в первые 20 недель текущего года и подтвердила годовой прогноз.

Рыночная стоимость Vodafone повысилась на 7,3%. Британский оператор мобильной связи нарастил выручку в завершившемся в марте 2025 фингоду и объявил buyback на 2 млрд евро.

Совет директоров германской Bayerische Motoren Werke AG (BMW) одобрил программу обратного выкупа акций на такую же сумму. Бумаги BMW подорожали на 2,2%.

ABN Amro увеличил капитализацию на 2,7% после новостей о том, что правительство Нидерландов снизило свою долю в банке примерно до 30% с 40,5%. Поскольку доля государства упала ниже одной трети, оно больше не будет иметь права на предварительное одобрение эмиссии акций или крупных инвестиций и продажи активов банка.

Котировки акций норвежской Equinor поднялись на 1,2%. Нефтегазовый гигант получил разрешение властей США на возобновление строительства офшорного ветропарка у восточного побережья страны.

Бумаги OMV подешевели на 0,3%. Председатель совета директоров и CEO австрийской нефтегазовой компании Альфред Штерн уведомил ее наблюдательный совет о том, что не будет выдвигать свою кандидатуру на эти посты на следующий срок. Его полномочия истекают 31 августа 2026 года.

Лидерами роста в составе германского DAX стали медицинская Fresenius Medical Care (+3,9%), энергетическая RWE (+3,1%) и фармацевтический концерн Bayer (+2,3%).

Наибольший подъем в Париже показали бумаги производителя товаров класса "люкс" Kering (+4%), оператора связи Orange (+3,8%) и производителя шин Compagnie Generale des Etablissements Michelin (+2,3%).