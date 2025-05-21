Поиск

В МИД Армении подтвердили настрой на партнерство с РФ по всем направлениям

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Армения настроена на долгосрочное и взаимовыгодное партнерство с Россией, заявил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян.

"Хочу сразу констатировать, что Армения ориентируется на долгосрочное и взаимовыгодное партнерство с Российской Федерацией по всем направлениям", - сказал Мирзоян на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в расширенном составе делегаций в Ереване в среду.

По его словам, взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств Армении и России продолжается.

"20 марта в Москве состоялись очередные политические консультации между МИД наших стран в весьма конструктивном ключе. Наши команды завершили согласование нового двухгодичного плана консультаций между МИД Армении и России, который, надеюсь, мы сегодня подпишем", - сказал Мирзоян.

Он отметил, что есть положительная динамика гуманитарного сотрудничества.

"Уверен что Дни культуры Армении в России, запланированные на конец текущего года, способствуют дальнейшей активизации армяно-российских культурных связей. Нельзя недооценивать также роль визитов и значимых мероприятий. Текущий год ими насыщен. Предстоящий визит Валентины Матвиенко в начале июня пройдет на фоне юбилейного, десятого межрегионального форума, который станет еще одним важным элементом в развитии наших двусторонних отношений", - заявил Мирзоян.

По его словам, Ереван заинтересован в углублении сотрудничества с Россией в рамках межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, межпарламентской комиссии и других совместных площадок.

"Отношения между Арменией и Россией охватывают также взаимодействие на площадках многосторонних и международных объединений. В этом контексте не могу не отметить торгово-экономическое сотрудничество в рамках ЕАЭС, а также вступившее в силу 15 мая соглашение о свободной торговле между Союзом и Ираном, что будет способствовать дальнейшей реализации внешнеторгового потенциала стран Союза", - сказал Мирзоян.

Он добавил: "Еще раз подтверждаю нашу готовность к продолжению эффективного политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества, соответствующего интересам наших народов и наших двух государств".

Армения Арарат Мирзоян Ереван МИД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Около сотни мафиози арестованы в Италии в рамках крупной операции

Около сотни мафиози арестованы в Италии в рамках крупной операции

Расходы США на разработку системы ПРО "Золотой купол" за три года составят $175 млрд

Что случилось этой ночью: среда, 21 мая

Индексы США снизились, S&P 500 опустился впервые за семь торгов

Индексы США снизились, S&P 500 опустился впервые за семь торгов
Обострение палестино-израильского конфликта

Британия намерена ввести санкции в отношении чиновников израильского кабмина

Британия намерена ввести санкции в отношении чиновников израильского кабмина

Трамп объявил, что определился с проектом системы ПРО "Золотой купол"

Трамп объявил, что определился с проектом системы ПРО "Золотой купол"

Экс-кандидат в президенты Румынии Симион потребовал аннулировать результаты выборов

Экс-кандидат в президенты Румынии Симион потребовал аннулировать результаты выборов

ЕС принял решение снять экономические санкции с Сирии

Импорт Китаем нефти из Саудовской Аравии в апреле упал к марту на треть

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6402 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2265 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии172 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });