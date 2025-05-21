В МИД Армении подтвердили настрой на партнерство с РФ по всем направлениям

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Армения настроена на долгосрочное и взаимовыгодное партнерство с Россией, заявил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян.

"Хочу сразу констатировать, что Армения ориентируется на долгосрочное и взаимовыгодное партнерство с Российской Федерацией по всем направлениям", - сказал Мирзоян на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в расширенном составе делегаций в Ереване в среду.

По его словам, взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств Армении и России продолжается.

"20 марта в Москве состоялись очередные политические консультации между МИД наших стран в весьма конструктивном ключе. Наши команды завершили согласование нового двухгодичного плана консультаций между МИД Армении и России, который, надеюсь, мы сегодня подпишем", - сказал Мирзоян.

Он отметил, что есть положительная динамика гуманитарного сотрудничества.

"Уверен что Дни культуры Армении в России, запланированные на конец текущего года, способствуют дальнейшей активизации армяно-российских культурных связей. Нельзя недооценивать также роль визитов и значимых мероприятий. Текущий год ими насыщен. Предстоящий визит Валентины Матвиенко в начале июня пройдет на фоне юбилейного, десятого межрегионального форума, который станет еще одним важным элементом в развитии наших двусторонних отношений", - заявил Мирзоян.

По его словам, Ереван заинтересован в углублении сотрудничества с Россией в рамках межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, межпарламентской комиссии и других совместных площадок.

"Отношения между Арменией и Россией охватывают также взаимодействие на площадках многосторонних и международных объединений. В этом контексте не могу не отметить торгово-экономическое сотрудничество в рамках ЕАЭС, а также вступившее в силу 15 мая соглашение о свободной торговле между Союзом и Ираном, что будет способствовать дальнейшей реализации внешнеторгового потенциала стран Союза", - сказал Мирзоян.

Он добавил: "Еще раз подтверждаю нашу готовность к продолжению эффективного политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества, соответствующего интересам наших народов и наших двух государств".