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Полиция пресекла проведение антироссийской акции в Ереване

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Полиция в среду воспрепятствовала проведению антироссийской акции протеста перед зданием МИД республики, где проходит пресс-конференция министров иностранных дел Армении и России Арарата Мирзояна и Сергея Лаврова.

Акция была организована представителями "Евроблока", поддерживающего идею вступления Армении в ЕС и разрыва отношений с Россией. В ней приняли участие несколько десятков человек.

Подразделения спецназа полиции оттеснили участников акции с антироссийскими плакатами от здания МИД Армении.

Армения Сергей Лавров МИД РФ
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