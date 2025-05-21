В Германии задержали пятерых подозреваемых в участии в террористической ячейке

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Федеральная прокуратура Германии приняла меры против пяти молодых людей, которые предположительно являются членами правоэкстремистской террористической группировки, сообщает немецкое агентство DPA.

"Пятерых подозреваемых задержали в среду утром в Бранденбурге, Мекленбурге-Передней Померании и Гессене в ходе операции против деятельности организации, известной под названием "Последняя волна обороны"", - сообщает DPA.

Ещё трое граждан Германии, предположительно вступивших в группировку, уже находятся под стражей. В их квартирах идут обыски.

По данным властей, возраст пяти задержанных - от 14 до 18 лет. "Все задержанные на момент основания группировки были несовершеннолетними", - приводит агентство слова министра юстиции Германии Штефани Хубиг.

Полицейские подозревают членов группировки в планировании нападений на мигрантов и политических активистов-демократов. В частности, в феврале они намеревались совершить нападение на лагерь для беженцев, но их планы удалось сорвать.

В феврале оперативные сотрудники предотвратили запланированное нападение на лагерь беженцев в Зенфтенберге (Бранденбург). 12 февраля в Майсене в квартирах подозреваемых провели обыски. По данным прокуратуры, там нашли два взрывных устройства, кастеты, ножи и пневматическое оружие, которые планировалось использовать для нападения на лагерь.