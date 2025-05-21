ВВС Израиля нанесли удары по 115 целям в секторе Газа

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Израильские ВВС за минувшие сутки атаковали 115 вражеских целей на территории сектора Газа в ходе операции "Колесницы Гидеона", сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.

Среди атакованных целей - группы вражеских бойцов, пусковые установки, сооружения, используемые для военных целей, туннели. Вместе с тем ВМС Израиля в координации с наземными подразделениями ЦАХАЛ нанесли удары по северной части сектора Газа.

Также в ЦАХАЛ заявили, что продолжают уничтожении неприятельских бойцов, которые участвовали в нападении на Израиль 7 октября 2023 года.

В свою очередь власти сектора Газа, контролируемые группировкой ХАМАС, заявили, что от ударов Израиля ночью и в среду погибли 45 человек.

Ранее в мае Израиль начал в Газе широкомасштабную наземную операцию "Колесницы Гидеона". В ЦАХАЛ проведение операции объяснили "необходимостью полного разгрома группировки ХАМАС и освобождения заложников".

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что цель военных - взять под контроль всю территорию сектора Газа. При этом он подчеркнул, что не допустит голода на этой территории.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С того момента, по данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в секторе Газа превысило 53 тыс. человек. Но в Минздраве Газы в этой статистике не делают различий между гражданскими лицами и членами вооруженных группировок.