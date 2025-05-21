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Medtronic планирует выделить сегмент продукции для диабетиков и вывести его на биржу

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Ирландская Medtronic Plc, один из крупнейших в мире производителей медицинских приборов, планирует выделить сегмент продукции для диабетиков в самостоятельную компанию. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Выделение планируется завершить в течение 18 месяцев. Предполагается, что новая компания также получит листинг на бирже.

Реорганизация позволит быстрее расти как выделенному сегменту, так и остальным подразделениям Medtronic, говорят источники.

Выручка сегмента продукции для диабетиков в финансовом году, завершившемся в апреле 2024 года, выросла на 10% и составила около $2,5 млрд. Общая выручка Medtronic в том же фингоду превысила $32 млрд.

Акции Medtronic дешевеют на 1,3% в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке в среду.

Medtronic
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