Глава МИД Армении заявил, что Ереван не ведет переговоров о вступлении в ЕС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Армения не ведет с Евросоюзом переговоров о вступлении в союз, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Армения не представляла заявку на вступления в ЕС. Переговоров в этом направлении не ведутся", - сказал Мирзоян в среду на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым в Ереване, отвечая на вопрос, как республика намерена совмещать членство в ЕАЭС с интеграцией в ЕС.

"Вопрос о подобном развитии неуместен, и не могу ничего сказать о таком сценарии", - добавил Мирзоян.

В марте парламент принял закон "О начале процесса членства Республики Армения в Европейском Союзе".