Сбой в системе терминалов Bloomberg в среду ограничил торговые операции

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Сбой в работе системы терминалов Bloomberg в среду ограничил торговые операции и задержал размещение отдельных выпусков гособлигаций в Европе.

Bloomberg является одной из наиболее широко используемых платформ, позволяющих трейдерам получать в реальном времени котировки, данные и новости, необходимые для принятия инвестиционных решений.

В среду пользователи массово жаловались на сбой в соцсетях, а также в сервисе Downdetector. В эфире Bloomberg Television заявили о техническом сбое, не уточнив его природу. Источник сообщил Market Watch, что проблема была "внутренней", то есть она не была связана с внешней атакой.

"Наши системы возвращаются к нормальной работе, функциональность терминала была восстановлена после сбоя, произошедшего ранее сегодня", - заявил представитель Bloomberg Тай Триппет.

В период сбоя в работе терминалов, который продолжался часть утренней торговой сессии в Великобритании, не происходило обновления котировок различных классов активов, включая акции, валюту и облигации, а также новостей, пишет The Wall Street Journal. Кроме того, не работал чат-сервис, который многие трейдеры используют для общения в режиме реального времени, сообщил газете управляющий одного из хедж-фондов.

Помимо этого, из-за сбоя Агентство по управлению госдолгом (Debt Management Office, DBO), размещавшее в среду облигации с погашением в 2031 году, предоставило инвесторам дополнительные 90 минут на подачу заявок. Аукцион в конечном итоге завершился успешно, объем размещения составил $5,7 млрд.

Еще один аукцион по размещению гособлигаций - в Португалии - был перенесен на более позднее время.