Испанская полиция выясняет мотив убийства экс-советника Януковича близ Мадрида

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Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции Испании в среду ведут поиск человека, застрелившего Андрея Портнова – бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича, сообщает газета ABC ("А-Бэ-Сэ").

Следователи работают на месте убийства, произошедшего в среду утром в населенном пункте Посуэло-де-Аларкон, недалеко от испанской столицы.

Очевидцы сообщили, что мужчина, несколько раз выстреливший в Портнова, пешком скрылся с места происшествия. Не исключается, что у него были сообщники, отмечает газета.

"Следователи рассматривают в качестве первоначальной версии сведение счетов", - сообщает издание.

Согласно данным испанских СМИ, неизвестный застрелил Портнова на улице вскоре после того, как тот отвез ребенка в школу.