Каллас призвала Израиль расследовать инцидент с обстрелом делегации дипломатов

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Кая Каллас считает неприемлемыми действия армии Израиля, обстрелявшей в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан дипломатическую делегацию во время визита, организованного палестинскими властями.

"Мы требуем, чтобы Израиль провел расследование этого инцидента и, конечно, нашел виновных. Любая угроза в отношении дипломатов совершенно недопустима", - сказала Каллас в среду на пресс-конференции в Брюсселе.

"Израиль подписал Венскую конвенцию и обязан гарантировать безопасность всех иностранных дипломатов", - добавила высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Ранее в среду европейские СМИ сообщали о выстрелах по группе дипломатов близ лагеря беженцев в Дженине.

Министерство иностранных дел Палестины опубликовало видео, на котором видно, как двое людей в форме израильской армии целятся в сторону дипломатов.

В составе делегации, по данным газеты La Libre Belgique, были дипломаты из ряда европейских стран, в том числе из Бельгии, Франции, Нидерландов, Румынии и Ирландии, а также их коллеги из Китая, Японии и Мексики.

Израильские военные признали, что произвели "предупредительные выстрелы" после того, как, по их заявлению, дипломаты "отклонились от утвержденного маршрута" визита, организованного Палестинской национальной администрацией.

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево так отреагировал на инцидент: "Эти дипломаты совершали официальный визит в Дженин, который был согласован с израильской армией, в составе колонны из примерно двадцати четко опознаваемых транспортных средств".

Глава бельгийского МИД заявил, что потрясен этим событием, а его представитель опроверг утверждение о том, что группа отклонилась от маршрута.