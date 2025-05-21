Нетаньяху пообещал, что армия Израиля установит контроль над всем сектором Газа

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Израильские военные возьмут под контроль всю территорию сектора Газа и разгромят группировку ХАМАС в рамках операции "Колесницы Гидеона", заявил в среду премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

"В конце операции все территории сектора Газа будут под израильским контролем, а группировке ХАМАС будет нанесено полное поражение", - приводит издание The Times of Israel слова премьера.

По его словам, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) берет под контроль "все больше и больше территорий, чтобы очистить их от террористов и террористической инфраструктуры ХАМАС".

Ранее в мае Израиль начал в палестинском анклаве широкомасштабную наземную операцию "Колесницы Гидеона". В ЦАХАЛ проведение операции объяснили "необходимостью полного разгрома группировки ХАМАС и освобождения заложников".

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против группировки в секторе Газа. С того момента, по данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в секторе превысило 50 тыс. человек. Однако Минздрав Газы в этой статистике не делает различий между гражданскими лицами и членами вооруженных группировок.