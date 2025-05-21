Число педагогов дошкольного образования в РФ снизилось на почти 15 тыс. человек

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В России наблюдается снижение количества педагогических работников в детских садах, школах и коллежах, в частности число педагогов дошкольного образования уменьшилось на почти 15 тыс. человек в прошлом году.

Соответствующие данные представлены в опубликованном на сайте правительства докладе о реализации государственной политики в сфере общего образования, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых за 2024 год.

"На всех уровнях общего и среднего профессионального образования наблюдается снижение численности педагогических работников. Так, в сфере дошкольного образования численность педагогических работников снизилась на 14,8 тыс. человек, общего образования - на 0,2 тыс. человек, среднего профессионального образования - на 1,2 тыс. человек", - говорится в докладе.

Там отмечается, что доля педагогических работников в организациях, реализующих программы дошкольного образования, составляет 45,7%, в общеобразовательных организациях - 63,2%, в организациях СПО - 55,5 %.

В образовательных организациях уровней общего образования и среднего профессионального образования на начало 2024/25 учебного года работают 2 183,8 тыс. педагогических работников, в том числе в дошкольном образовании - 637,4 тыс. человек, в общем образовании - 1 346,9 тыс. человек, в СПО - 199,5 тыс. человек, сообщается в документе.