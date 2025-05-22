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Космический корабль Cargo Dragon в четверг покинет МКС для приводнения в Тихом океане

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX в четверг расстыкуется с Международной космической станцией (МКС) для последующего приводнения в Тихом океане у берегов Калифорнии, сообщает NASA.

Отстыковка корабля, находившегося в составе МКС в рамках миссии CRS-32 в течение месяца, планируется в 12:05 по времени Восточного побережья США (19:05 по Москве).

Он доставил на станцию около трех тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов.

В настоящее время Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

Спускаемая капсула корабля Cargo Dragon, приводнится в Тихом океане 23 мая. Она доставит на Землю результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом более 2,3 тонны.

SpaceX NASA Cargo Dragon США
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