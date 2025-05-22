Путин в четверг в Кремле вручит высшие госнаграды

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В четверг в Екатерининском зале Кремля состоится церемония вручения президентом Владимиром Путиным высших государственных наград Российской Федерации, сообщила пресс-служба главы государства.

"Среди более двадцати награждённых орденами, медалями и почётными званиями - военные, летчики-космонавты, представители общественных и религиозных организаций, государственные деятели, музыканты, журналисты, многодетные матери, работники сферы здравоохранения, культуры, образования, и промышленности", - говорится в сообщении.