Правительство рассмотрит усиление поддержки беременных, обучающихся в ВУЗах

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ рассмотрит законопроект об усилении поддержки беременных, обучающихся в профорганизациях высшего образования.

Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит вопрос о поддержке беременных женщин, обучающихся по очной форме обучения в профессиональных организациях высшего образования, сообщила пресс-служба кабмина.

Будет рассмотрен законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"".

"Законопроект направлен на усиление мер государственной поддержки беременных женщин, обучающихся по очной форме обучения в профессиональных организациях высшего образования, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях", - говорится в сообщении.



