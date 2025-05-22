Минобороны сообщило о нейтрализации еще 77 украинских БПЛА в среду

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что с 20:00 до 23:50 мск среды было уничтожено и перехвачено 77 украинских беспилотников, из них девять - над Московским регионом.

В Минобороны РФ заявили, что 42 беспилотника сбито над Курской областью, 14 - над Белгородской, девять - над Московским регионом, восемь - над Орловской областью, два - над Калужской, по одному - над Рязанской и Тульской областями.

Накануне в Минобороны сообщали, что средства противовоздушной обороны с 8:00 до 20:00 мск среды нейтрализовали 140 беспилотников ВСУ. По данным ведомства, дроны были сбиты над 11 регионами России.