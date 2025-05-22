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Рядом со штаб-квартирой ЦРУ в Вирджинии произошла стрельба

Рядом со штаб-квартирой ЦРУ в Вирджинии произошла стрельба
За пределами штаб-квартиры ЦРУ. Архивное фото.
Фото: Charles Ommanney/Getty Images

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Рядом со штаб-квартирой ЦРУ в Маклине (Вирджиния) произошла стрельба, никто не погиб, сообщают ABC News со ссылкой на заявление департамента полиции.

Это случилось около 4 утра. Сотрудники ЦРУ вызвали на место дорожную полицию, чтобы регулировать движение. Сейчас главный вход на территорию офиса закрыт.

Подробности не сообщаются. По данным источника NBC News в правоохранительных органах, стреляли охранники здания и была ранена женщина.

Представитель ЦРУ подтвердил Reuters, что снаружи главных порот сотрудники охраны "вступили в контакт" с неназванным человеком, этот человек задержан. Кто именно был ранен, подозреваемый или охранник, в ЦРУ уточнить отказались.

Вирджиния ЦРУ Маклин США
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