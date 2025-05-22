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В ЕЭК отметили значительный рост трудовой миграции внутри ЕАЭС

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Евразийском экономическом союзе наблюдается значительный рост трудовой миграции, сообщил министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бахыт Султанов.

"С момента вступления в силу Договора о Союзе ежегодные потоки трудовой миграции увеличились на треть, и в прошлом году превысили 1 млн человек", - сказал Султанов, которого цитирует пресс-служба ЕЭК.

Сообщается, что министр ЕЭК "представил результаты недавно завершенного мониторинга законодательства стран ЕАЭС в сфере трудовой миграции на предмет соответствия праву Союза. Мониторинг показал, что государства принимают схожие меры по стимулированию притока высококвалифицированных специалистов, а также продвигаются в цифровизации госуслуг в сфере трудовой миграции".

Султанов обратил внимание на необходимость соблюдения баланса между контролем за миграционными потоками и обеспечением прав трудовых мигрантов, отметив, что "любые законодательные инициативы, направленные на регулирование сферы миграции, не должны противоречить нормам Договора о ЕАЭС".

ЕЭК ЕАЭС
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