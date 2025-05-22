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Великобритания подписала соглашение о передаче Маврикию архипелага Чагос

Великобритания подписала соглашение о передаче Маврикию архипелага Чагос
Фото: USGS/NASA Landsat data/Orbital Horizon Gallo Images/Gallo Images/Getty Images

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Премьер Великобритании Кир Стармер подписал соглашение, согласно которому суверенитет над расположенным в Индийском океане архипелагом Чагос, где находится американо-британская военная база, переходит Маврикию, сообщает в четверг Sky News.

"Соглашаясь на эту сделку сейчас и на наших условиях, мы обеспечиваем надежную защиту, в том числе от вредоносного влияния, которая позволит нашей базе функционировать и в следующем столетии", - заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе пресс-конференции.

По условиям соглашения, Великобритания будет платить Маврикию в среднем 101 млн фунтов Стерлингов в год за эксплуатацию военной базы Диего-Гарсия, которая должна будет длиться 99 лет. При этом Стармер заявил, что вся сделка будет стоить около 3,4 млрд фунтов стерлингов.

По словам премьера, если бы Лондон не пошел на соглашение, то власти Маврикия довели бы дело до международных судов и, вероятнее всего, выиграли бы.

В октябре 2024 года стало известно, что после многолетних споров Лондон передаст Маврикию суверенитет над Чагосом, включая атолл Диего-Гарсия; однако находящаяся на нем военная база останется под юрисдикцией Вашингтона и Лондона как минимум на 99 лет. Но на тот момент британское правительство лишь завершало оформление договора. После выборов на Маврикии сменился кабмин: с 13 ноября 2024 года у власти находится новое правительство во главе с премьером Навинчандром Рамгуламом.

Премьер позднее заявил, что возобновит переговоры по соглашению. По его словам, нынешний вариант договора "не дает той выгоды, которую мог бы ожидать народ". В то же время он выразил желание добиться соглашения с Лондоном.

В 2019 году Международный суд ООН вынес решение, согласно которому Великобритания должна передать контроль над Чагосом Маврикию. Однако британская сторона выразила несогласие с этим решением, после чего Маврикий обратился за поддержкой к Генассамблее (ГА) ООН. ГА приняла резолюцию, согласно которой Лондон должен был "вывести колониальную администрацию" с островов. Однако британские власти поначалу этого не сделали.

В течение нескольких десятилетий принадлежность архипелага Чагос оспаривалась. Спор между странами связан с решением Лондона отделить Чагос от Маврикия в 1965 году и создать там, на самом большом из островов – Диего-Гарсии, военную базу совместно с США. При этом британские власти выселили коренное местное население.

Наличие на Диего-Гарсии крупной американской базы делает Чагос ключевым со стратегической точки зрения архипелагом.

Великобритания Маврикий Чагос
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