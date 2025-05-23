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США планируют ввести санкции против Судана из-за возможного применения химоружия

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - США примерно через две недели собираются ввести санкции против Судана, подозревая применение этой страной химического оружия в 2024 году, сообщает Госдепартамент.

"По истечении 15-дневного срока, отведенного для уведомления Конгресса, США введут санкции в отношении Судана, включающие ограничения на американский экспорт в Судан, а также на доступ к кредитам американского правительства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что санкции вступят в силу после публикации в Федеральном реестре, что ожидается "примерно 6 июня".

Американское внешнеполитическое ведомство призвало власти Судана "прекратить любое применение химического оружия и соблюдать свои обязательства по контролю".

США Госдепартамент Судан санкции
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