Индекс потребдоверия в Великобритании в мае вырос сильнее прогноза

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в Великобритании в мае увеличился до минус 20 пунктов по сравнению с минус 23 пункта месяцем ранее, сообщается в отчете аналитической компании NIQ GfK.

Аналитики ожидали повышения до минус 22 пунктов, по данным Trading Economics.

В мае 2024 года индекс находился на отметке минус 17 пунктов.

Все пять составляющих индекса доверия в текущем месяце улучшились по сравнению с апрелем.

Подындекс оценки потребителями своей финансовой ситуации за последний год поднялся до минус 7 пунктов с минус 10 пунктов в апреле. В мае прошлого года он составлял минус 10 пунктов.

Индикатор ожиданий в отношении личных финансов на ближайшие 12 месяцев увеличился до плюс 2 пунктов с минус 3 пунктов. Год назад его значение находилось на отметке 1 пункт.

Подындекс оценки потребителями общей экономической ситуации за последний год в мае вырос до минус 46 пунктов с минус 47 пунктов месяцем ранее. Оценка британцами общей экономической ситуации в стране в следующие 12 месяцев поднялась до минус 33 пунктов с минус 37 пунктов. В мае 2024 года первый показатель составлял минус 39 пунктов, второй - минус 17 пунктов.

Индикатор, оценивающий готовность потребителей тратить деньги на крупные покупки, увеличился до минус 16 пунктов с минус 19 пунктов. Год назад он находился на уровне минус 26 пунктов.