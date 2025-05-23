РФ планирует поставки ветпрепаратов в ЦАР

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - РФ планирует поставлять в Центральноафриканскую республику (ЦАР) ветпрепараты и вакцины, а также может помочь в строительстве в этой стране современного убойного пункта животных.

Как сообщает Россельхознадзор, эти, а также другие направления сотрудничества обсудили на встрече в Москве замруководителя службы Константин Савенков и министр животноводства и ветеринарии ЦАР Хассан Буба.

Основной темой переговоров стал вопрос поставок российских лекарственных средств для ветеринарного применения и вакцин. Делегация ЦАР посетит ФГБУ "ВНИИЗЖ" в Санкт-Петербурге и Владимире, где ознакомится с производственными процессами, получат техническую и методологическую консультацию. В ходе визита будут обсуждены условия и механизм экспорта ветеринарных препаратов в ЦАР, а также рассмотрена возможность подписания соответствующего соглашения.

Представители ЦАР выразили заинтересованность в получении поддержки в строительстве современного убойного пункта животных в республике. Предполагается, что они направят соответствующее предложение в адрес Россельхознадзора для обсуждения этого вопроса с российским бизнес-сообществом.

Россельхознадзор также ознакомит коллег из ЦАР с работой племенного центра во Владимирской области.