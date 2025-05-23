Поиск

На востоке Австралии четыре человека погибли из-за наводнения

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Не менее четырех человек стали жертвами разрушительных наводнений, начавшихся на востоке Австралии из-за интенсивных ливней, которые привели к выпадению за три дня полугодовой нормы осадков, сообщают западные СМИ.

В частности, пострадали районы Хантер и Мид-Норт-Коуст в штате Новый Южный Уэльс, где от дождей реки вышли из берегов. По данным экстренных служб, отрезанными стихией остаются примерно 50 тыс. человек.

Накануне грозовой фронт сместился южнее в сторону Сиднея. Из-за подтопления железнодорожных путей возникли перебои в работе пригородных электричек и линий, ведущих в сиднейский аэропорт. Власти также предупредили, что прибывающая вода грозит перелиться через плотину в Варрагамбе, которая обеспечивает на 80% водоснабжение Сиднея.

По данным метеорологов, в некоторых районах наблюдались рекордные показатели подъема воды.

В пятницу утром вода начала спадать, спасательные команды готовятся к масштабной операции по разборке завалов. В экстренных службах призвали не ослаблять бдительность, поскольку в воде могут оставаться змеи, хищные животные, загрязняющие вещества; также опасность могут представлять поврежденные элементы электроснабжения.

СМИ напоминают, что Австралия за последние годы стала чаще сталкиваться с экстремальными погодными явлениями, вызванными, по словам специалистов, климатическими изменениями. После засух и природных пожаров в конце 2010-х годов Австралия с 2021 года переживает частые наводнения.

Австралия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Орбан призывает помешать планам ЕС по отказу от энергоресурсов России

Что случилось этой ночью: пятница, 23 мая

Подозреваемому в убийстве сотрудников посольства Израиля в США грозит смертная казнь

Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран не откажется от ядерной программы

Республиканцы в Сенате США вновь пригрозили России санкциями из-за Украины

Республиканцы в Сенате США вновь пригрозили России санкциями из-за Украины

Что произошло за день: четверг, 22 мая

Великобритания подписала соглашение о передаче Маврикию архипелага Чагос

Великобритания подписала соглашение о передаче Маврикию архипелага Чагос

Минск предложил Москве обмениваться списками нежелательных книг

Минск предложил Москве обмениваться списками нежелательных книг

Рядом со штаб-квартирой ЦРУ в Вирджинии произошла стрельба

Рядом со штаб-квартирой ЦРУ в Вирджинии произошла стрельба

В Дании повысят пенсионный возраст до 70 лет к 2040 году

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6409 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2270 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });