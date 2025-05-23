На востоке Австралии четыре человека погибли из-за наводнения

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Не менее четырех человек стали жертвами разрушительных наводнений, начавшихся на востоке Австралии из-за интенсивных ливней, которые привели к выпадению за три дня полугодовой нормы осадков, сообщают западные СМИ.

В частности, пострадали районы Хантер и Мид-Норт-Коуст в штате Новый Южный Уэльс, где от дождей реки вышли из берегов. По данным экстренных служб, отрезанными стихией остаются примерно 50 тыс. человек.

Накануне грозовой фронт сместился южнее в сторону Сиднея. Из-за подтопления железнодорожных путей возникли перебои в работе пригородных электричек и линий, ведущих в сиднейский аэропорт. Власти также предупредили, что прибывающая вода грозит перелиться через плотину в Варрагамбе, которая обеспечивает на 80% водоснабжение Сиднея.

По данным метеорологов, в некоторых районах наблюдались рекордные показатели подъема воды.

В пятницу утром вода начала спадать, спасательные команды готовятся к масштабной операции по разборке завалов. В экстренных службах призвали не ослаблять бдительность, поскольку в воде могут оставаться змеи, хищные животные, загрязняющие вещества; также опасность могут представлять поврежденные элементы электроснабжения.

СМИ напоминают, что Австралия за последние годы стала чаще сталкиваться с экстремальными погодными явлениями, вызванными, по словам специалистов, климатическими изменениями. После засух и природных пожаров в конце 2010-х годов Австралия с 2021 года переживает частые наводнения.