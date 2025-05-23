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Лидера неонацистской группировки экстрадировали из Молдавии в США

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Лидера международной неонацистской организации "Маньяки. Культ убийств" (признана в России террористической организацией), гражданина Грузии Михаила Чхиквишвили экстрадировали из Молдавии в США, сообщили в Минюсте США.

"Гражданин Грузии Михаил Чхиквишвили (...) был экстрадирован в США из Молдавии 22 мая", - указано в пресс-релизе.

Он предстанет перед федеральным судом в Бруклине 23 мая.

Его задержали в июле 2024 года в Кишиневе. По данным Минюста США, Чхиквишвили занимался вербовкой людей, чтобы они совершали преступления в целях продвижения идей организации "Маньяки. Культ убийств", в частности в Нью-Йорке.

Минюст США Нью-Йорк Молдавия Грузия Михаил Чхиквишвили
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