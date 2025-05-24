В Каннах во время кинофестиваля отключилось электричество
Причиной стал пожар на подстанции, не исключен поджог
Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Программа Каннского фестиваля прервалась из-за отключения электроэнергии во французском департаменте Приморские Альпы, сообщает в субботу BFMTV.
Без света остались около 1600 домов в Каннах и соседних городах.
Сообщается, что сбой связан с ночным пожаром на подстанции. По данным BFMTV и Franceinfo, речь может идти о поджоге.
Каннский кинофестиваль завершается в субботу. The Variety сообщает, что Дворец фестивалей и конгрессов перешел на резервный источник электроэнергии и церемония закрытия должна пройти по плану.