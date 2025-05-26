В составе британского ВМФ остались три стратегические подлодки

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Британская стратегическая атомная подводная лодка с межконтинентальными баллистическими ракетами HMS Victorious поставлена в сухой док в Девонпорте для ремонта и глубокой модернизации, сообщило издание Navy Lookout.

Таким образом в строю в Королевском флоте на несколько лет останутся только три субмарины, способные нести по 16 ракет Traident II D5, - HMS Vanguard, HMS Vengeance и HMS Vigilant.

По данным UK Defence Journal, только одна стратегическая подводная лодка британского Королевского ВМФ постоянно находится на боевом дежурстве в море. Продолжительность плавания достигает около пяти месяцев.

Остальные подлодки проходят текущее обслуживание на базе. Хотя каждая способна нести 16 ракет, во время патрулирования они оснащены лишь 8 ракетами с 40 ядерными боеголовками.

Всего Великобритания располагает в своем арсенале по меньшей мере 260 ядерными боеголовками, следует из данных библиотеки Палаты общин парламента Соединенного Королевства.