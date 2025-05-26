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Польша хочет создать крупнейший в ЕС логистический узел для перевалки грузов на Украину

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Польша модернизирует инфраструктуру логистического узла "Славков" (Euroterminal Slawkow) на юго-западе страны, что позволит значительно увеличить его перевалочные мощности и тем самым сделает хаб крупнейшим в ЕС, заявил в понедельник премьер-министр страны Дональд Туск.

"Я скажу без преувеличения, что здесь, в Славкове в Силезии, у нас будет крупнейший логистический центр такого типа в Европе. Речь идет не только о побитии рекордов, это также будет золотая сделка для Польши", - сказал Туск, которого цитируют польские СМИ.

Он добавил, что "после окончания войны на Украине "Евротерминал Славков" станет перевалочным пунктом для грузов со всей Азии".

"Ничего плохого в том, чтобы так сказать: мы хотим заработать большие деньги для Польши на восстановлении Украины. Мы хотим помочь, но мы также хотим на этом заработать и для этого нужен этот специальный хаб... Не должно быть так, как было раньше, когда все были вовлечены, включая Польшу, - я говорю о войне в Ираке, - а потом самые крупные зарабатывали на восстановлении, а Польша осталась в дураках", - подчеркнул польский премьер.

Euroterminal Slawkow расположен на стыке железнодорожной линии широкой колеи (1520 мм) и линий стандартной колеи (1435 мм), обеспечивая перевалку контейнеров, перевозимых по железной дороге между Дальним Востоком и Азией, а также Западной Европой, в том числе через Украину. После его расширения пропускная способность составит более 500 тыс. TEU (стандартных контейнеров) в год. В настоящее время этот показатель составляет до 285 тыс. TEU ежегодно.

Польша Дональд Туск Украина
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