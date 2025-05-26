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МИД Франции выступил за переговоры для прекращения войны на Украине

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Париж желает прекращения военных действий на Украине и начала переговоров по установлению продолжительного мира, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

"Наш посыл ясен: мы желаем мира, и чтобы мир стал возможен, необходимо перемирие. Это даст возможность провести переговоры, которые будут гарантировать установление продолжительного и справедливого мира", - сказал Барро на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в Ереване в понедельник.

По его словам, "Украина готова к миру, и очередь за Россией - показать, желает ли она продолжения войны или готова к переговорам".

"Франция, Европа не находятся в войне ни против России, ни против российского народа. Но мы против пересмотра границ на европейском континенте путем силы".

"Наше противостояние этому будет проявляться в виде более тяжелых санкций. Наше желание - чтобы война прекратилась", - сказал глава МИД Франции.

Франция Украина РФ
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