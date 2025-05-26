Из-за ограничений были отменены рейсы Turkish Airlines в Москву

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Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Часть рейсов авиакомпании Turkish Airlines в Москву были отменены или задержаны в связи с ограничениями на прием и вылет в столичных аэропортах в ночь на 26 мая, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"В аэропортах центральной России в ночь на 26 мая снова вводились ограничения на прилет и вылет самолетов. Это повлекло изменения в расписании аэропортов "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский". До 60% рейсов прилетают не по графику или отменены. В том числе пострадала регулярность вылетов Turkish Airlines. Однако сбои в расписании менее существенные, чем перед вторыми майскими праздниками. Коллапса в московском авиаузле нет", - рассказали в ассоциации.

По данным Росавиации на утро 26 мая, на запасных аэродромах из-за временных ограничений в столичном регионе 25-26 мая совершили посадку 32 самолета. Практически все они уже приземлились в аэропортах первоначального назначения.

Как отметили в АТОР, туроператоры следят за обновлением информации по рейсам и просят турагентов доносить новые сведения до путешественников.