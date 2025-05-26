В ЕК прокомментировали информацию о работе ЕС над восстановлением контактов с РФ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - ЕС добивается прекращения огня на Украине - так прокомментировала слова президента Словении Наташи Пирц-Мусар о планах Евросоюза восстановить контакты с РФ официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью.

"Мы можем подтвердить, что заинтересованы собрать за столом переговоров всех партнеров, все заинтересованные стороны, чтобы обсуждать прекращение огня с целью прийти к миру. Вот что нас интересует", - сказала пресс-секретарь ЕК в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Ее попросили подтвердить или опровергнуть заявление в интервью изданию Politico словенского президента Пирц-Мусар, которая на прошлой неделе посетила с визитом Брюссель, где встречалась с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

Politico опубликовало 26 мая утверждение Пирц-Мусар о том, что председатель Еврокомиссии якобы сообщила ей, что идет работа над диалогом ЕС с РФ. По словам президента Словении, которые приводит издание, фон дер Ляйен "сказала мне, что они работают над этим".

Сама Пирц-Мусар призвала ЕС начать прямое взаимодействие с Россией. "Одной из ошибок Европейского союза было то, что мы прекратили общение с Россией", - заявила она, предложив назначить "группу мудрецов", чтобы начать "тихую дипломатию" с Россией в качестве первого шага к прямому диалогу.