Крупнейший пенсионный фонд США в I квартале сократил доли в Apple и нарастил в McDonald's

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - California Public Employees' Retirement System (Calpers), крупнейший пенсионный фонд США, в первом квартале продал часть акций Apple Inc., но нарастил доли в Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), Advanced Micro Devices и McDonald's Corp..

Согласно поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США документам, Calpers в январе-марте продал 5,1 млн акций Apple, сократив пакет до 34,7 млн.

Доля в Meta выросла на 579,15 тыс. акций до 5,5 млн, в AMD – на 325,18 тыс. до 3,3 млн, в McDonald's – на 494,29 тыс. до 3,5 млн.

"Инвестиции Calpers в публичные активы ориентируются на индексы, оптимизированы с помощью стратегий систематического и количественного инвестирования, и события какого-либо периода на них не влияют, - заявил фонд изданию Barron's в ответ на запрос комментариев. - В связи с этим мы, как правило, не даем комментариев относительно конкретных сделок или компонентов портфеля. Наша команда продолжит оценивать общую рыночную конъюнктуру".

Calpers управляет активами более чем на $540 млрд.