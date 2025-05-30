Создание российской военной базы в ЦАР прорабатывается министерствами обороны двух стран

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Создание военной базы РФ в Центральноафриканской Республике (ЦАР) прорабатывается по линии министерств обороны двух стран, сообщил газете "Известия" посол РФ в ЦАР Александр Бикантов.

"Вопрос создания военной базы в ЦАР прорабатывается по линии минобороны двух стран. Рассматриваются взаимоприемлемые условия реализации проекта. Надеемся, что в будущем стороны смогут достичь необходимых договоренностей", - приводит издание слова Бикантова.

В разговоре с "Известиями", дипломат отметил, что Москва готова поддержать развитие алмазно-бриллиантовой отрасли африканской республики. Востребована в ЦАР и российская гуманитарная помощь. Только с начала 2025 года РФ поставила в республику 29,4 тыс. т. дизельного топлива, а в 2024-м - 50 тыс. т. пшеницы.