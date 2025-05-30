Розничные продажи в Германии в апреле неожиданно сократились

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Германии в апреле упали на 1,1% относительно предыдущего месяца, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis).

Аналитики в среднем ожидали роста показателя на 0,2%, по данным Trading Economics.

Продажи продуктовых ритейлеров в Германии сократились на 0,1%, магазинов непродовольственных товаров - на 1,3%. Продажи в сфере электронной коммерции и почтовых заказов уменьшились на 0,2%.

Розничные продажи в Германии в апреле увеличились на 2,3% в годовом выражении.

Согласно пересмотренным данным, в марте розничные продажи повысились на 0,9% относительно предыдущего месяца и выросли на 3,3% в годовом выражении. Ранее сообщалось о сокращении продаж в позапрошлом месяце на 0,2% к февралю и росте на 2,2% по сравнению с мартом предыдущего года.