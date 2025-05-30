Рост ВВП Турции в I квартале замедлился до 2%, минимума с 2020 года

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Экономика Турции первом квартале 2025 года выросла на 2% в годовом выражении, минимальными темпами с 2020 года, сообщил статистический институт страны (TurkStat).

В четвертом квартале прошлого года ВВП страны увеличился на 3%.

Консенсус-прогноз экспертов предполагал более умеренное замедление темпов роста экономики Турции в январе-марте, до 2,3%, по данным Trading Economics.

Потребительские расходы в стране в первом квартале увеличились на 2%, государственные - на 1,2%, капиталовложения - на 2,1%.

Объем экспорта практически не изменился, а импорт вырос на 3%.

В поквартальном выражении ВВП Турции в январе-марте поднялся на 1%. В предыдущем квартале было зафиксировано увеличение на 1,7%.