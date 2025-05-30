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Рост ВВП Индии в январе-марте ускорился до 7,4%, лучше прогнозов

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Экономика Индии в четвертом финансовом квартале (январь-март 2025 года) выросла на 7,4% в годовом выражении, говорится в отчете министерства статистики страны.

Темпы роста ускорились по сравнению с пересмотренными 6,4% в третьем финквартале.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал повышение ВВП Индии в январе-марте на 6,7%.

Потребительские расходы, на которые приходится порядка 60% ВВП страны, увеличились на 6%, капиталовложения бизнеса - на 9,4%. Госрасходы сократились на 1,8%.

Экспорт вырос на 3,9%, импорт уменьшился на 12,7%.

Рост в промышленном секторе Индии в минувшем квартале ускорился до 4,8% с 3,6% кварталом ранее, в горнодобывающем секторе подъем составил 2,5% после роста на 1,3%. Коммунальный и сельскохозяйственный сектора выросли на 5,4%, строительный - на 10,8%.

Рост ВПП по итогам года составил 6,5% после подъема на 9,2% годом ранее.

Индия
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