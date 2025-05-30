Гонконгский девелопер New World пропустит выплаты по бессрочным облигациям

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - New World Development, одна из крупнейших девелоперских компаний Гонконга, объявила о решении отложить купонные выплаты по бессрочным облигациям, запланированные на июнь.

Как говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте Гонконгской фондовой биржи, она уведомила держателей двух выпусков своих бондов о переносе купонных выплат, которые должны были состояться 9 и 10 июня. Кроме того, New World Development планирует отложить выплаты по еще двум выпускам облигаций в июне.

"Компания продолжает управлять своей задолженностью, принимая во внимание текущую волатильность рынка, и соблюдает имеющиеся финансовые обязательства", - заявил представитель New World Development.

New World Development ведет переговоры с банками о рефинансировании кредита на сумму 87,5 млрд гонконгских долларов ($11,2 млрд). Провал переговоров может привести к требованиям о немедленном погашении долга, что создаст риски как для самой компании, так и для банков.

Отсрочка купонных выплат, как правило, не считается дефолтом, однако такая мера обратит на себя внимание банков, ведущих переговоры с компанией о рефинансировании долга, отмечает Bloomberg.

Гонконгский рынок недвижимости находится на спаде в последние годы в связи с высокими процентными ставками, а также ослаблением экономической активности в КНР. Стоимость жилья в Гонконге упала на 28% с исторического максимума 2021 года и находится на минимальных уровнях с 2016 года.

Акции New World Development подорожали на 3,9% по итогам торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость снизилась на 7,2%.